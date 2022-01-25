Velilere 'çocuklarınızı tatilde satranca yönlendirin' önerisi
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay:- "Çocuklarınızın satranç sporuyla tanışması için onları mutlaka teşvik edin, öğrenene kadar sabır gösterin"- "Satrancı sosyalleşme, dostlukların, arkadaşlıkların oluşması ve pekişmesi alanı olarak da görüyoruz"
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ailelere, yarıyıl tatilinde çocuklarını ekranlardan uzak durmaları için satranca yönlendirmeleri önerisinde bulundu.
Tulay, AA muhabirine, her geçen gün ilginin arttığı satranç sporunun, 4-5 yaşından 80 yaş üstüne kadar herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir branş olduğunu söyledi.
Satranç oynamanın alzaymır, demans gibi hastalıklara yakalanmayı geciktirdiğine dair akademik çalışmalar olduğuna işaret eden Tulay, federasyon olarak satrancı ülkenin en ücra köşesine kadar taşımak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Satrancın oynanacağı alanların da genişlediğini vurgulayan Tulay, sevgi ve çocuk evlerine satranç sınıfları açtıklarını, görme engelliler için Gören Eller Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.