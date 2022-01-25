Öz Taşıma İş ile BELKO AŞ arasındaki TİS'te 'arabulucu' süreci başladı
Sendika Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Önceliğimiz değer ve hizmet mücadelesidir. Emekçi kardeşlerimizi olumsuz etkileyecek hiçbir teklifi kabul edemeyiz."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 12:20
Öz Taşıma İş Sendikası ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELKO AŞ arasındaki toplu iş sözleşme (TİS) sürecinde arabuluculuk süreci başladı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Kasım 2021'de müzakereleri başlayan TİS sürecinde Öz Taşıma İş tarafından hazırlanan 61 maddelik taslak metinin 12 maddesinde uyuşmazlık yaşandı.
Müzakerelerde 60 günlük yasal sürenin 7 Ocak'ta dolmasının ardından resmi arabulucu tayin edildi.
- "Anlaşma sağlanamayan konular arasında ücret zammı var"