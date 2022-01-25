Enflasyon sorusu Biden'ı kızdırdı, mikrofon açık kalınca küfür duyuldu

ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında mikrofonun azizliğine uğradı.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, Fox News muhabiri Peter Doocy'nin sorusu sonrasında dalga geçer gibi küfretti.

Doocy'nin "Artan enflasyon ara seçimleri etkiler mi" sorusu üzerine kısa bir yanıt verdi. Biden, odadan ayrılmakta olan gazetecilere, "Bu harika bir fırsat" dedikten sonra mikrofonun kapalı olduğunu sanarak, "Ne kadar ahmak bir o. b. çocuğu" dedi.

Olay kısa sürede ABD ve dünya medyasında geniş yer buldu. Beyaz Saray konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Doocy, olaydan bir saat sonra Biden'ın Doocy'i cep telefonundan arayarak özür dilediğini söyledi. Biden'ın gazeteciye, "Bu kişisel bir şey değil" dediği öğrenildi.

Biden, başkanlık yemini ederken, "Eğer benimle çalışıyorsanız ve birlikte çalıştığınız arkadaşınıza saygısızlık yaparsanız ya da küçük görürseniz sizi kovarım, ama, fakat dinlemem. Herkes saygısı hak ediyor" demişti. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız