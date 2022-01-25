Fatma Şahin'in 'deli' dediği rektör: Ben hocayım, kim ne derse desin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mikrofonun açık kaldığını fark etmeyerek "Çok kötü, çok kötü, tam bir deli" dediği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, "Ben hocayım ya, kim ne derse desin, hocalığıma devam edeceğim" açıklamasını yaptı.
Eklenme : 25 Ocak 2022 12:23
Odatv'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre Özaydın, "Ben ilgilenmiyorum bunlarla ben hocayım ya. Öğretim üyeliğime hocalığıma devam edeceğim. Kim ne derse desin" dedi.
Arif Özaydın'a organize suç örgütü lider olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker'e yakın isimlerden Hasip Şahin ile fotoğraflarının sorulmasına üzerine Özaydın, "Tanımam ben, tanımam. Ben düzgün bir öğretim üyesiyim. Tanımam bilmem kimdir nedir." ifadesini kullandı.
Özaydın sorulara şu yanıtları verdi:
-Fotoğrafınız var ama?