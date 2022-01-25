Erdoğan'dan Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik'e taziyelerini iletti.
Eklenme : 25 Ocak 2022 12:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız