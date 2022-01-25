Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor

2020 yılında bekçilerle ilgili yetki tartışması olan süreçte yeni Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi 22 Ocak 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş ve 11 Haziran 2020 kabul tarihli ve 7245 sayılı olarak Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu adı ile toplam 18 madde olmak üzere kanunlaşmıştır.

7245 sayılı bu kanunun 18 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması ile beraber 1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kanun ile halka yardım görevi, önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler, durdurma ve kimlik sorma, adli görev ve yetkiler, zor ve silah kullanma yetkisi, genel kolluk kuvvetlerine yardım görevi gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır.

7245 sayılı kanunda Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili yeni düzenlemelerden bazıları şu şekildedir;