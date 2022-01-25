İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım yeniden başladı

Yoğun karın ardından yolların kapanması nedeniyle İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında duran ulaşım, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Şehir merkezi ile İstanbul Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan Havaist firması, kar yağışının etkisini yitirmesi ve yolların açılmasıyla seferlerini başlattı.

Uçuşları iptal edildiği için gece havalimanında kalan yolcular, şehir merkezine dönmek amacıyla otobüslerin hizmet verdiği kata indi.

Yolcuların yoğun talep göstermesi nedeniyle otobüslerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

- "Otobüsle dönmeye çalışıyoruz"

Otobüsle şehre dönmek isteyen yolculardan Fidan Bilek, dün saat 14.00'ten beri havalimanında olduklarını söyledi.

Uçuşların kademe kademe iptal edildiğini hatırlatan Bilek, şu ifadeleri kullandı:

"Bize de çok geç söylendi. Bilet değişimi yaptık, tekrar iptal edildi. Diyarbakır'a gidiyorduk. Dönemedik, yollar kapalı, hiçbir uçuş yok. Sanırım şu an Diyarbakır'da da durum çok kötü. Ne yatacak ne oturacak yer kaldı. Sonra bize karton ve AFAD'ın battaniyeleri dağıtıldı. Geceyi sıfır uykuyla terminalde geçirdik. Şimdi de otobüs bekliyoruz, sanırım Taksim'e kadar gidebileceğiz. Ondan sonra da taksiyle ilerleyeceğiz."

Yolculardan Ahmet Envaşayan ise dün 16.30'dan beri havalimanında olduğunu belirterek, "Uçuş olmadığı için evimize dönmeye çalışıyoruz. Akşam dönemedik çünkü bütün yollar kapalıydı. Ancak bu saatte dönebilme imkanımız oldu." dedi.