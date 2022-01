İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar yağışını değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 saatte 1 metrekareye 60 kilogram kar düştüğünü, bazı bölgelerde kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğunu bildirdi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) çalışmaları takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle kentin batısındaki ilçelerde etkili olduğunu söyledi.

İstanbul'da "sorumluluk alanı" kavramı olmaksızın her kurum, kuruluş ve ilçe belediyesinin çalışmalarına katkı sunma prensibiyle çalıştıklarını anlatan İmamoğlu, "Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, tabii ki Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında olan, belki de on binlerce diyeceğimiz 39 ilçe belediyesinin de çalışanları olmak üzere, her emekçinin emeğine sağlık, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Senkronize çalışma çabası ortaya koyuldu. Bu anlamda hem valiliğimize hem sayın Valimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Kar yağışının özellikle dün saat 21.00 sıralarında daha da yoğunlaştığını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu: