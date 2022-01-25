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İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar yağışını değerlendirdi

"8 saatte 1 metrekareye düşen kar yağışı, 60 kilogram oldu. Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 14:18
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İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar yağışını değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 saatte 1 metrekareye 60 kilogram kar düştüğünü, bazı bölgelerde kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğunu bildirdi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) çalışmaları takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle kentin batısındaki ilçelerde etkili olduğunu söyledi.

İstanbul'da "sorumluluk alanı" kavramı olmaksızın her kurum, kuruluş ve ilçe belediyesinin çalışmalarına katkı sunma prensibiyle çalıştıklarını anlatan İmamoğlu, "Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, tabii ki Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında olan, belki de on binlerce diyeceğimiz 39 ilçe belediyesinin de çalışanları olmak üzere, her emekçinin emeğine sağlık, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Senkronize çalışma çabası ortaya koyuldu. Bu anlamda hem valiliğimize hem sayın Valimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Kar yağışının özellikle dün saat 21.00 sıralarında daha da yoğunlaştığını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"8 saatte 1 metrekareye düşen kar yağışı, 60 kilogram oldu. Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var. Özellikle kuzey hattındaki bazı yığılmalarla bu yollarda 1 metreyi aşan kar yoğunluklarına ulaştık. Şehrimizin genelinde ise 30-35 santim ve 50 santim aralığında bir kar kalınlığı oluşmuştur. 7 bin 421 personelimizle, 1582 araç ve iş makinemizle, özellikle büyük araçların kaldırılması için 30 kurtarıcı vinç ve çekicimizle sahada olduğumuzu ve çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi bilmenizi istiyorum. 133 bin 360 ton mevcutta tuz stokumuz var. Şu ana kadar, bu 4 günlük süreçte, 54 bin ton civarında tuz kullandığımızı, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı paylaşalım."

- "Kar yağışı saat 18.00 itibarıyla yeniden başlayacak"

Kar yağışının saat 18.00 itibarıyla yeniden başlayacağı yönünde tahminler olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşlardan yapılan uyarılara hassasiyetle uymalarını istedi.

Şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını dile getiren İmamoğlu, mağdur olan vatandaşlara katkı sunma noktasında titiz bir çalışma sürdürdüklerini aktardı.

Halk Ekmek üretimi ve sevkiyatında büyük oranda sıkıntı yaşanmadığını, Cebeci fabrikasındaki sevkiyat sorununun da kısa sürede çözümlendiğini kaydeden İmamoğlu, yollarda mahsur kalmayla ilgili 152 hattına çok fazla telefon almadıklarını ifade etti.

Evsiz vatandaşlar ve sokak canlılarıyla ilgili çalışmalarla ilgili rakamlar da paylaşan İmamoğlu, bu kapsamdaki hizmetlerin kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi.

Kar yağışının barajlardaki su seviyesi ve yeraltı sularına olumlu etkileri olacağına dikkati çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Tahminlerimize göre bugün itibarıyla yüzde 54 civarında olan doluluk oranının, bu kar yağışıyla yüzde 70'lerin çok daha yukarısına çıkacağını umut ediyoruz. Bunlar da İstanbul'umuz için sevindirici, bölgemiz için, tarım için sevindirici haberler diyelim."

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