Sigara izmariti çıkan paketten e-ticaret firması sorumlu tutulmadı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, internet sitesi aracılığıyla alınan ve içinden sigara izmariti çıkan paketten dolayı bedel iadesine hükmeden tüketici mahkemesi kararının iptali için açılan davada, aracı e-ticaret firmasının malın ayıplı olmasından kaynaklı sorumluluğunun bulunmadığına hükmetti.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir tüketicinin, e-ticaret sitesi üzerinden sipariş verdiği truf paketinden sigara izmariti çıktı.
Tüketicinin şikayeti üzerine Hakem Heyeti, e-ticaret firmasını sorumlu tuttu ve tüketiciye bedel ödenmesine hükmetti.
Bunun üzerine mahkemeye başvuran e-ticaret firması, uyuşmazlığa konu ürünün satıcısının kendileri olmadığını belirterek, ürünün bedelinin iadesine hükmeden Esenler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptalini talep etti.
Davaya bakan mahkeme, içinden sigara izmariti çıkan truf paketinden dolayı e-ticaret firmasının sorumlu olduğunu, tüketicinin e-ticaret firmasının ismine duyduğu güvenle söz konusu hizmeti almaya çalıştığı gözetilerek, hakem heyeti kararının yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.