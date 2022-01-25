İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı.

İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan tırlar iş makineleriyle çekildi.

Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.