Vergi müfettişinin eksik performans puanıyla ilgili tavsiye kararı

KHK ile ihraç edilen ve göreve iadesi yapılan vergi müfettişi 2017 yılında performans puanının olmaması nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Başvuruda ihraç olduğu döneme denk gelen 2017 yılı performans puanının idare tarafından, çalışmış olduğu yıllarda almış olduğu performans puanı notlarının ortalaması olan puan üzerinden değerlendirilmesini talep etti. Diğer yandan ise en azından minimum geçer not olan 70 puan üzerinden değerlendirilmesi veya Vergi Başmüfettişliğine atanacaklar listesine isminin dahil edilmesini talebinde bulundu.

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULACAK

Açıklanan nedenlerle başvuruda bulunan vergi müfettişinin başvurusu kabul edilerek; Başvuran hakkında 2017 takvim yılına ait performans değerlendirme hesabının yapılması ve bu performans değerlendirmesi doğrultusunda başvuranın Vergi Başmüfettişliğine atanıp atanamayacağı hususunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönünde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na KDK tarafından tavsiyede bulunulmasına karar verildi.