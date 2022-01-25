Bursa'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.