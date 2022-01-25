Altı ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinlerinin cumaya kadar uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugün idari izinli sayılan engelli ve hamile kamu personelinin izinlerinin, il genelinde yarın ile 27 ve 28 Ocak'ı kapsayacak şekilde uzatıldığı kaydedildi.

Sakarya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelinin, 26-27 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağını kaydetti.

Tokat'ta kar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Zile ve Turhal ilçelerinde de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle hamile ve engellilere 3 gün idari izin

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere 3 gün idari izin verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta üç gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." denildi.

Bolu'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 3 gün idari izin

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 3 gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirtti. Ümit, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta 3 gün süreyle idari izinli sayılacağını kaydetti. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız