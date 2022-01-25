Kar fırtınası İnna'yı da vurdu! Dünyaca ünlü star Çorlu'da mahsur kaldı
Dünya çapında tanınan ünlü şarkıcı Inna, yeni projesi Up'ın çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul'da dün başlayan kar fırtınası nedeniyle uçağı Çorlu'ya inen Inna, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla hayranlarına "Türkiye'de bir yerde güvendeyim" mesajı verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 14:56
Yeni projesi olan Up'ın promosyon çalışmaları için Türkiye'ye gelen dünya starı Inna, Çorlu'da mahsur kaldı. Romanya'dan kalkan uçak kar fırtınası sebebiyle İstanbul'a varamayınca Çorlu'da iniş yapan ünlü şarkıcı, hayranları için sosyal medya hesabı üzerinden iyi olduğunu belirten bir fotoğraf paylaştı.
KAR FIRTINASI INNA'YI DA VURDU
Yeni şarkısı "Up"'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı. Yolların kapanması nedeniyle Çorlu'da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı.
Ünlü şarkıcı paylaşımında Çorlu yerine Çorum yazdı.