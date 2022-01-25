AİHM Türkiye'yi Deniz Yücel davasında tazminata mahkum etti
AİHM, Deniz Yücel'in tutukluluğu konusunda yapılan başvuruda Türkiye'nin AİHS'nin 'özgürlük ve güvenlik' ile 'ifade özgürlüğü' maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, Türkiye'yi tazminata mahkum etti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Alman gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de tutukluluğuna ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.
AİHM, Deniz Yücel'in bir yıl gözaltında tutulması ile Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beşinci maddesinde düzenlenen, 'özgürlük ve güvenlik' ile onuncu maddesinde düzenlenen "ifade özgürlüğü" maddelerini ihlal ettiğine hükmetti ve Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Türkiye'nin Yücel'e 12 bin 300 euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı. Kararda tarafların üç ay içerisinde karara itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi.
DW'nin haberine göre, kararı değerlendiren Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok,
"Nihayet başvurumuz eksik ve geç de olsa sonuçlandı. Mahkeme Deniz Yücel'in tutukluluğunun ve hakkındaki delillerinin hukuksuzluğunu tespit etti. Tutuklamanın siyasi saiklerle yapıldığı iddiamızı ise kabul etmedi"dedi.
AİHM, AİHS'nin 5. madde 4. fıkrası bağlamında ise ihlal tespit etmedi. Mahkeme, Yücel ve avukatları soruşturma dosyasına erişim sağlayamasa da dosya hakkında Yücel'in tutukluluğuna itiraz etmeye yetecek kadar bilgi sahibi olduklarına hükmetti.