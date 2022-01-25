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Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor

Tokat, Ordu, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl çevreleri ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 15:34
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Tokat'ta, Samsun'un doğusunun iç kesimleri, Ordu, Giresun ile Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar bekleniyor.

Yağışların genel olarak yarın gece, Trabzon ve Giresun çevrelerinde ise perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yoğun karla birlikte ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

- Doğu kesimlerde yoğun kar uyarısı

Ayrıca yarın günün ilk saatlerden itibaren doğu kesimlerde görülecek karın, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl çevreleri ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde de başta buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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