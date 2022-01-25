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Sanayideki elektrik kesintisi üretimi olumsuz etkileyecek

Sanayide İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle doğal gaz kısıntısının yaşanacağının açıklanmasının ardından TEİAŞ'ın aldığı son kararla Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinde 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanması üretimi olumsuz etkileyecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 15:40
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Sanayideki elektrik kesintisi üretimi olumsuz etkileyecek

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "Doğalgaz kesintisi ve elektrik kesintisi elbette ciddi bir etki oluşturacak. Sektörde yıllık yaklaşık yüzde 1 üretim gerilemesine eş değer bir kayıp olacak. Sektöre 1 milyar TL kayba sebep olacak. Üretim bantlarının durdurulamayan kısımlarından ötürü yüzde 40 doğalgaz kesintisi yaklaşık yüzde 60, diğer yandan 72 saat elektrik kesintisi en az 80 saatlik üretim kaybına sebep olacak. İhracat tarafında zamanında teslim edilemeyen siparişlerden ötürü iptaller, cezalar, indirimler söz konusu, yüklenmeyecek gemiler için bekleme bedelleri ve cezaları söz konusu olacak ama daha önemlisi Türk üreticilerin yurt dışında müşterileri nezdinde ileriye dönük performanslarına ilişkin soru işaretleri oluşturacak" dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak ise "Üretimi direkt etkileyeceği için ihracatımıza olumsuz yansıması olacaktır. Umarım kısa sürede bu durum çözülecektir" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, "İmalat yapamazsak ihracat da duracak. Bu durum bizleri olumsuz etkileyecek. Siparişlerin yoğun olduğu bu dönemde üretimin durması ihracatın da yavaşlanması anlamına gelecek" dedi.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Bu durum bizleri olumsuz anlamda etkileyecek. Pandemiden dolayı tedarik zinciri Türkiye'ye kaymıştı. Bunda da en önemli etki hızlı teslimattı. Bizlerin bu fırsatı kaybetmemesi lazım. Umarım kısa süreli, geçici bir durum olur" dedi.

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ise "Pandeminin en sıcak dönemlerinde durmayan Türk sanayimiz bu tür beklenmedik olumsuz durumlardan da alnının akıyla kalkacağını düşünüyorum. Umarız bu sorun en kısa sürede çözüme kavuşacak ve ihracat ve üretimi durduran bu durum ortadan kalkacaktır" dedi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger de, "Bu durum bizleri olumsuz etkileyecektir. Pandemi döneminde bile hep sanayi çarklarımızı döndürdük. Türkiye'nin itici gücü ihracat. İhracatın kesintisiz devam etmesi için bu durumun bir an önce çözülmesini temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen ise "Şu anda herhangi bir kısıtlama üretim yaptığımız bölgede hissedilmedi. Mesai saatleri dışında yapılacak kısıtlamaların üretime bir olumsuz etkisi çok fazla olmaz. Uzun vadeli olabilecek OSB'lerdeki kısıntılar hem ham madde tedariğinde hem de nihai ürün üretiminde çok ciddi problemler oluşturabilir. Üreticilerin taahhütlerinin zamanında yerine getirilmemesine sebep olur. Bu da ülkemize yönelmeye başlamış tedarikçilerin güvenini sarsar, Türkiye'deki üreticilerin güvenirliğini sorgulamaya başlarlar. Şu an sanayinin ihtiyacı olan enerji için harcanan döviz, büyük katma değerle tekrar ülkemize dönecektir. Bu problemin kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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