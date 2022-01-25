Hull City'ye Süper Lig'den bir isim daha!
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz ekibi, transfer için Türk kulüplerinin kapısını çalmaya devam ediyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 25 Ocak 2022 15:46
Kaplanlar, son olarak Galatasaray'dan Ryan Babel'e talip oldu.
Maliyeti ve ilerleyen yaşı nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın yollarını ayırmak istediği Hollandalı futbolcu için resmi girişimler başladı.
Kulüplerin anlaşması halinde oyuncu tarafı ile görüşmeler başlayacak.
Hull City, daha önce de Fenerbahçe ile Allahyar Sayyadmanesh'in transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız