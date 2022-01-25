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Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin davada Savcı mütaala verdi

Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yapılmasına ilişkin olay ile ilgisi bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık suçlamaları reddetti. Mütalaasını sunan savcı, sanık Ilia Sacali'nin "Nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar ve 2 kez ayrı ayrı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 15:50
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Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin davada Savcı mütaala verdi

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık olayının firari şüphelilerinden Ilia Sacali'nin yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ilia Sacali, ilk savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptı.

Sanık Ilia Sacali, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederek olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü, şunları söyledi:

"Ben Türkiye ile Moldova arası bavul ticareti ve insan taşımacılığı yaparım. İşim minibüs kullanmaktır. Vasyl Nachev ile kullandığım araçla İstanbul'a geldik. Vasyl bana motosiklet satacağını söyledi ve kendisiyle belli bir ücret karşılığında motosikletini Moldova'dan getirmek için anlaştık. Minibüsün arkasına motosikleti yükledik. İstanbul'a geldik. Burada, aracıma Vasyl ve Alexei Terzinov ile tanımadığım 2 kişi daha bindi. Onlarda da motosiklet vardı ve satacaklarını söylediler. Onları da araca alarak Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru yola çıktık. Bozüyük'te motosikletleri satacaklarını söylediler ve aracı burada park ettim. Ben araçta bekledim. Onlar motosikletlere binip gittiler. Tanımadığım kişilerden bir geldi ve aracı biraz ileri almamı söyledi. Motosikletler yanlarındaydı, satamadıklarını söylediler. Yeniden benim araca yükledik."

Şüphelilerin yanlarında poşet veya çanta olup, olmadığını hatırlamadığını beyan eden sanık Ilia Sacali, şunları kaydetti:

"Birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. Aralarında kadın yoktu. Görmedim. İstanbul'a geldiğimizde tanımadığım kişi motosikleti alıp gitti. Vasyl'in getirdiği motosiklet minibüste kaldı. Alexei ile diğer kişi de yanımızdan ayrıldı. Ben ve Vasyl kaldık. İkimiz gümrük kapısına doğru yola çıktık. Gümrük'te Vasyl motosikleti indirip Türkiye'den çıkış yaptı. Diğerleri ne yaptı bilmiyorum. Ben de minibüsle Türkiye'den çıkış yaptım. Olaydan haberim bile yoktu. Suçsuzum. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ben sadece onları götürdüm."

Mütalaasını sunan savcı, sanık Ilia Sacali'nin "Nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar ve 2 kez ayrı ayrı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, mütalaaya karşı savunmasına için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

Davada sanık olarak yer alan firari zanlılar Vasyl Nachev, Alexei Terzinov ve Dmitri Aricov'un ise Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

- Olay

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 18 Mayıs 2019'da Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasaları soyulmuştu.

Gözaltına alınan iki şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Iulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra 4'ü kadın 6 zanlı, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Zanlılar, Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.A, A.A, T.T. ve N.K, savcılıktaki sorguları sonrası salıverilmiş, Alexandr Aricov tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Lulia Dragusan, sevgilisi Alexandr Aricov, 27'şer yıl hapisle cezalandırılmıştı.

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