İzlanda soğuğu yurdu ne zaman terk edecek?
Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı hava cuma günü yurdu terk edecek. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları kıyı kesimlerde mevsim normallerine yükselirken, iç ve doğu kesimlerde yine soğuk hava devam edecek.
Türkiye, soğuk ve kar yağışlarının etkisi altında. Peki mevsim normalleri altına düşen sıcaklıklar ne zaman normale dönecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, bugün ve yarın yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."
Sıcaklık kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacak
Özellikle yurdun batı kesimlerinin 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan Macit, "Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz" dedi.