Ceza hukukçusu Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı
TÜRKİYE'nin önde gelen ceza hukukçularından 88 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, son yolculuğuna uğurlandı.
Evinde 22 Ocak cumartesi günü yaşamını yitiren Prof. Dr. Uğur Alacakaptan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine eşi Tülay Alacakaptan, oğulları ve torunlarının bulunduğu aile yakınları, dostları ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve hukukçular da katıldı.
"TOPLUMA MALOLMUŞ BİR İNSAN"
Uğur Alacakaptan'ın oğlu Emre Alacakaptan, "Çok ilkeli, demokrasi aşığı,
özgürlükçü, eşitlikçi, hümanist, tabii hukukçuluğu malum. Topluma malolmuş bir
insan. Kaybettik" dedi. Aile dostları Prof. Dr. Nazmiye Güneş, "Uğur
Amca, kendi meslektaşlarına çok örnek olmasının yanında, bizlere aile dostu
olarak da çok yardımcı oldu. Bizlere örnek oldu. Biz onların yolundan yürüyerek
çağdaş yaşam yolunda örnek olmaya çalıştık. Çok üzgünüz" diye konuştu.
Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrencisi ve stajyeri olan Nurperi İnanç, "Hayatımda
tanıdığım en mükemmel insan. İnsan herkese söyleniyor ama hocam, insanlığın
her yönünü taşıyan, bize her zaman ışık tutan, önder olan, bizim idolümüz ama
yetişmemiz mümkün olmayan bir idol. Çok büyük bir kayıp" dedi.
EŞİ TÜLAY ALACAKAPTAN: "EN SEVDİĞİM KİŞİYİ KAYBETTİM"