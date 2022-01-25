Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada;

İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir.

Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır. denildi. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız denildi.