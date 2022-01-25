Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 19:43
KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada;
İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.
TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir.
Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır.
Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.