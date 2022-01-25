Aksaray-Ankara karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz etkilerken, özellikle karayollarında aksamalara neden oldu. Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Aksaray-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yollarda geniş güvenlik önlemleri alırken, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar yol kenarlarında ve tesislerde depolandı. Otomobiller üzerinde de çalışmalar yapan polis ekipleri kış şartlarına uygun olan ve Aksaray sınırları içerisindeki köy ve beldelere gidecek araçlar haricinde hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Tır ve otomobil şoförleri durdurularak uyarıldı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri zaman zaman kazalar atlattı. Hızlı gelen araçlar kazaya davetiye çıkarırken, polisin yaptığı çalışmalarla birçok kazanın da önüne geçilmiş oldu. Kent genelinde kar yağışı halen devam ederken yollardaki güvenlik önlemleri de sürdürülüyor. Onlarca tır ve kamyon tesis ve yol kenarlarında bekletilmeye devam ediliyor.