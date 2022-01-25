İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu doğrulandı! CHP'li Bekaroğlu özür diledi
İstanbul'da kar yağışı etkisi altındayken dün gece İmamoğlu'nun bir restoranda görüntüsünü paylaşan AK Partili Betül Sayan Kaya'ya CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu 'Bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı?' ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun görüntüyü doğrulamasının ardından Bekaroğlu, 'Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 20:27
Kar yağışının hayatı adeta durma noktasına getirdiği İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında görüntülenmesi tartışmaları siyasi boyuta getirdi.
"BALIK KEYFİ YAPARAK BAŞKANLIK YAPILMAZ"
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, dün akşam sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerini paylaşmış ve "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.
"BU BÜYÜK YALANI SÖYLERKEN BİRAZ UTANMAZ MI?"
Bu Habere Tepkiniz
Danıştay 'öğretmenliği kazanan' polislere muvafakat verilmemesini hukuka uygun buldu
Danıştay onayladı: Öğretmenliği kazanan polislere muvafakat verilmemesi hukuku uygun
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar hangileridir?
2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı
Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açtı
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınavın kaldırılması sonucunda yasal düzenlemede verilen yetki çerçevesinde doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu
Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!
Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Milli savaş uçağı çıkacak, cari açık düşecek
Milli Muharip Uçak için kurulan tesislerin sağladığı altyapı ve üretim kapasitesi, kaynakların ülkede kalması ve ihracat yoluyla cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak- TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:- "Yerlilik oranının yüksek olma mecburiyeti Milli Muharip olmaktan geliyor, yatırımları da en çok tetikleyen bu oluyor
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak