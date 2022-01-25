İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu doğrulandı! CHP'li Bekaroğlu özür diledi
İstanbul'da kar yağışı etkisi altındayken dün gece İmamoğlu'nun bir restoranda görüntüsünü paylaşan AK Partili Betül Sayan Kaya'ya CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu 'Bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı?' ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun görüntüyü doğrulamasının ardından Bekaroğlu, 'Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 20:27
Kar yağışının hayatı adeta durma noktasına getirdiği İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında görüntülenmesi tartışmaları siyasi boyuta getirdi.
"BALIK KEYFİ YAPARAK BAŞKANLIK YAPILMAZ"
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, dün akşam sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerini paylaşmış ve "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.
"BU BÜYÜK YALANI SÖYLERKEN BİRAZ UTANMAZ MI?"