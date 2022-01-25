Yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi

Kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.