Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Dr. Hızır Aslıyüksek atandı
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Hızır Aslıyüksek, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 22:45
Rize'nin Ardeşen ilçesinden olan Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Hızır Aslıyüksek Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı.
Atama ile ilgili AK Parti 26. Dönem Rize Milletvekili ve ÇAYKUR Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adli Tıp Kurumu başkanlığına atanan hemşehrimiz, Dr. Hızır Aslıyüksek kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız