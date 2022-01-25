ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 'çip' uyarısı
ABD Ticaret Bakanlığı, başta otomotiv ve tıbbi cihaz üretiminde yaşanan çip sıkıntısının gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 23:23
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.
'Talep, arzı geride bırakmayı sürdürüyor'
Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin "kırılgan" olmaya devam ettiği belirtilerek, talebin arzı geride bırakmayı sürdürdüğü aktarıldı.
Yarı iletkenlere talebin 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttığı bildirilen açıklamada, mevcut arzda ise talebe oranla artış görülmediği ifade edildi.