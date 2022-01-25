Afyonkarahisar'da korkunç cinayet
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 23:41
Olay, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın evinde
boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı
kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı
bildirildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu Hacer Evlice'nin cenazesinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız