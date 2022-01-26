26 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/15.00/15.45)
1- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.45)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/12.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılışı'na katılacak.
(Ankara/13.00
2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 11. maçında Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek.
(Bursa/20.00)
3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 4. maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekip London Lions'a konuk olacak.
(Londra/22.30)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport, Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek, Galatasaray deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Sopron/20.00)
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Hatayspor-Elazığ İl Özel İdare maçı yapılacak.
(Hatay/16.00)
6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Trentino Itas takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya'nın Uralochka-NMTK takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/18.00)
8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen PTT-Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Halkbank-Spor Toto maçları yapılacak.
(Ankara/18.00/15.00)
9- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele iki maçla tamamlanacak; Erkekler Türkiye Kupası A, B, C ve D Gruplarında ikişer maç yapılacak.
(Sivas/Tokat/İstanbul/Ordu)
10- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde çeyrek final müsabakaları tamamlanacak.
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