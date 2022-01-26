Metaverse sanat dünyasını sarıyor

Mark Zuckerberg'ün tanıttığı Meta'nın reklam filminde bir müzede dolaşan gençler, ressam Henri Rousseau'nun tablosundaki kaplanın gözlerinin hareket ettiğini fark ediyorlar. Daha yakından bakmak için toplanınca birden kendilerini resmin içerisinde hayvanlarla dans ederken buluyorlar ve "Hayal gücünün sınırları bu" minvalinden bir söz beliriyor.

Evet, birçok insanın arazi satın almak için yarıştığı Metaverse, sanat dünyasını da değiştirmeye başladı. Peki, Metaverse'te sanat, Zuckerberg'ün reklam filmindeki kadar özgürlükçü ve eğlenceli olacak mı?

"Metaverse" gerçek dünyanın içerisinde meydana getirilen sanal bir dünyanın kapılarını aralıyor. Seyretmekle kalmayıp içinde olacağımız bir WEB var artık. Bunun insanların evlerine kapandığı pandeminin hemen sonrasında açığa çıkması enteresan ama görünen o ki, yakın zamanda hayatımız gerçek dünya ve meta dünya olarak ikiye bölünecek. Hala geleneksel malzemelerle yapılan eserlerin hakim olduğu sanat dünyası da öyle...

SERGİLER TAŞINDI