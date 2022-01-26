Öğretmenlik kariyer mesleği oluyor...Bakan Özer detayları anlattı
Öğretmenlik kariyer mesleği oluyor...Bakan Özer detayları anlattı
Arnavutköy yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi!
Arnavutköy yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi!
Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!
Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!
5 Kamu kurumu 163 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 163 personel almak için ilana çıktı
İlaçta 'zam gelecek' stoku
İlaçta 'zam gelecek' stoku
Aile Bakanlığı: Nafaka uygulamada zaten süreli sorun
Aile Bakanlığı: Nafaka uygulamada zaten süreli sorun
Kara yollarında ulaşıma kar engeli
Kara yollarında ulaşıma kar engeli
Yasak ilişkisi ortaya çıkmasın diye kızını boğarak öldürmüş
Yasak ilişkisi ortaya çıkmasın diye kızını boğarak öldürmüş
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Dr. Hızır Aslıyüksek atandı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Dr. Hızır Aslıyüksek atandı
Yedi ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Yedi ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları başladı
İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları başladı
Valilik yeni tedbirleri açıkladı: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Valilik yeni tedbirleri açıkladı: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Ücretli öğretmenlerin yarısından fazlası eğitim fakültesi mezunu değil
Ücretli öğretmenlerin yarısından fazlası eğitim fakültesi mezunu değil
2022 bilirkişilik duyurusu yayımlandı
2022 bilirkişilik duyurusu yayımlandı
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı restoranının sahibi, ziyareti doğruladı
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı restoranının sahibi, ziyareti doğruladı
Vaka sayıları yeniden 76 bini geçti
Vaka sayıları yeniden 76 bini geçti
Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
Prof. Özdarendeli açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi?
Prof. Özdarendeli açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi?
Taşerondan kadroya geçen işçiler tayin hakkı istiyor
Taşerondan kadroya geçen işçiler tayin hakkı istiyor
Dekan yardımcısı eşini öğretim görevlisi olarak işe aldı
Dekan yardımcısı eşini öğretim görevlisi olarak işe aldı
İzlanda soğuğu yurdu ne zaman terk edecek?
İzlanda soğuğu yurdu ne zaman terk edecek?
Önce kadın memura hakaret etti, sonra ayırmaya çalışan memura kafa attı
Önce kadın memura hakaret etti, sonra ayırmaya çalışan memura kafa attı
Bazı illerimizde kamu görevlilerine idari izin verildi
Bazı illerimizde kamu görevlilerine idari izin verildi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Vergi müfettişinin eksik performans puanıyla ilgili tavsiye kararı
Vergi müfettişinin eksik performans puanıyla ilgili tavsiye kararı
Dayakçı öğretmen kanlı kazağı almış bir daha vermemiş
Dayakçı öğretmen kanlı kazağı almış bir daha vermemiş
İstanbul'da kamu çalışanları için yeni idari izin kararı
İstanbul'da kamu çalışanları için yeni idari izin kararı
Krizi fırsata çevirdiler: Mahsur kalan araçları 100 liraya ittiler
Krizi fırsata çevirdiler: Mahsur kalan araçları 100 liraya ittiler
Vergi ve prim beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı
Vergi ve prim beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!

Zincir, kar lastiği, kürek, buğu çözücü, kar paleti gibi ürünlerin fiyatı 3 günde en az yüzde 50 arttı. Çekici fiyatları iki katına çıktı, taksiler 5 km yola 100 TL, oteller de 1 gece konaklamaya 2-3 bin TL istedi!

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 26 Ocak 2022 07:59
Yazdır
Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kent beyaza büründü, yollar kapandı, ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı. İETT otobüsleri çalışamadı, metro ve metrobüsler talebe cevap veremedi, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek durumunda kaldı. Otomobiller de mahsur kaldı. Fırsatçılar ise herkesin mağdur olduğu bu ortamda yine boş durmadı.

Son üç günde lastik zinciri, paletli kar zinciri, kar küreği, buğu çözücü, kar temizleme aparatları, otomobil kış setleri ve antifriz fiyatlarına yüzde 50 zam yapıldı. Örneğin;

> Geçen hafta 1.150 lira olan kar patinaj zinciri fiyatı, iki gün önce 1.380 liraya çıktı.

> Lastiklerin karda kaymaması için kullanılan kar çorabı fiyatı 3 günde 130 liradan 249 liraya yükseldi.

> Lastiklerde kullanılan kar paleti fiyatı 320 liradan 570 lirayı gördü.

> 3 litrelik antifriz fiyatı 68 liradan 88 liraya, bagajda taşınabilen kar küreği fiyatı 260 liradan 340 liraya kadar zamlandı.

> 5 litrelik antifrizli oto cam suyu da 136 liradan 153 liraya, buz kazıyıcı aparatları 75 liradan 100 liraya tırmandı.

Kar paleti ve zinciri fiyatları bir haftada tavan yaptı.

OTEL, TAKSİ, ÇEKİCİ FİYATLARI

Kar yağışının en etkili olduğu Beylikdüzü bölgesinde yollarda fahiş fiyata kar zinciri satıldığı da görüldü. Çekiciler ise normalde aldıkları fiyatın çok daha üzerinde fiyatlar istediler. Örneğin Beylikdüzü bölgesinden Büyükçekmece'ye bir otomobilin çekici ücreti 250 lira iken, kar nedeniyle 500 lira fiyat talep edildi. Yaşanan yoğun kar yağışı birçok kazaya da neden oldu. Bazı oto sanayiler dükkan açmazken, açılan yerlerde ciddi kuyruklar oluştu. Kış lastiği ve zinciri olan taksilerde fiyatlar normalin dışına çıktı. Beylikdüzü bölgesinde bir taksici, 5 kilometrelik yol için 100 lira ücret talep etti. Bu arada oteller de fiyatları tırmandırdı. Özellikle İstanbul Havalimanı'na yakın şehir otellerine, iptal olan uçak seferleri sebebiyle talep patladı. Bazı otellerin gecelik ücretlerini 2-3 bin TL bandına kadar çıkardığı ileri sürüldü.

KAAN ZENGİNLİ

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Küresel piyasalar Fed'in toplantısına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in toplantısına odaklandı
TOGG seri üretimi ne zaman geçecek? Yerli otomobilde tarih verildi!
TOGG seri üretimi ne zaman geçecek? Yerli otomobilde tarih verildi!
BOTAŞ eski Genel Müdürü: Tuz Gölü deposunda sekiz günlük gaz var
BOTAŞ eski Genel Müdürü: Tuz Gölü deposunda sekiz günlük gaz var
10 soruda doğalgaz gerçeği
10 soruda doğalgaz gerçeği
İlaçta 'zam gelecek' stoku
İlaçta 'zam gelecek' stoku
Gaz nakli için Türkiye kilit ülke
Gaz nakli için Türkiye kilit ülke

Bu Habere Tepkiniz

Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu
AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!
Danıştay İkinci Dairesi, altı yıllık zorunlu hizmetini tamamlamayan polis memurunun öğretmenliğe geçişinde hukuka aykırılık olmadığına karar verdi!
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar hangileridir?
2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti
2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı
14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı
Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açtı
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınavın kaldırılması sonucunda yasal düzenlemede verilen yetki çerçevesinde doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu
Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Milli savaş uçağı çıkacak, cari açık düşecek
Milli savaş uçağı çıkacak, cari açık düşecek
Milli Muharip Uçak için kurulan tesislerin sağladığı altyapı ve üretim kapasitesi, kaynakların ülkede kalması ve ihracat yoluyla cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak- TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:- "Yerlilik oranının yüksek olma mecburiyeti Milli Muharip olmaktan geliyor, yatırımları da en çok tetikleyen bu oluyor
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bu seviyeye dikkat büyük fırsat kaçabilir
Bu seviyeye dikkat büyük fırsat kaçabilir
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Ocak 2022 altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 792,04 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın da 1.306,00 liradan alıcı buluyor. Piyasalarda son durum ne? 2.düşüş dalgası mı geliyor? Altın ve Parası Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "ikinci çöküş yakın" dedi