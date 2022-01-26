Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!
Zincir, kar lastiği, kürek, buğu çözücü, kar paleti gibi ürünlerin fiyatı 3 günde en az yüzde 50 arttı. Çekici fiyatları iki katına çıktı, taksiler 5 km yola 100 TL, oteller de 1 gece konaklamaya 2-3 bin TL istedi!
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kent beyaza büründü, yollar kapandı, ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı. İETT otobüsleri çalışamadı, metro ve metrobüsler talebe cevap veremedi, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek durumunda kaldı. Otomobiller de mahsur kaldı. Fırsatçılar ise herkesin mağdur olduğu bu ortamda yine boş durmadı.
Son üç günde lastik zinciri, paletli kar zinciri, kar küreği, buğu çözücü, kar temizleme aparatları, otomobil kış setleri ve antifriz fiyatlarına yüzde 50 zam yapıldı. Örneğin;
> Geçen hafta 1.150 lira olan kar patinaj zinciri fiyatı, iki gün önce 1.380 liraya çıktı.
> Lastiklerin karda kaymaması için kullanılan kar çorabı fiyatı 3 günde 130 liradan 249 liraya yükseldi.