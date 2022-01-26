FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: "Cumhurbaşkanına hakaretten" tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın, FETÖ ile teması, Emniyet raporuna da yansıdı. Kabaş'ın Twitter hesabı hacklenince "JeansınBiri" kullanıcı adlı FETÖ'cünün hesabını kurtardığı ortaya çıktı. Kabaş'ın minnet duyduğu FETÖ'cüyle ilgili yazışmalarının da örgütün elinde olduğu belirtildi. Raporda, FETÖ'nün Kabaş gibilerle provokasyonel faaliyetlerde bulundukları, yapılan bu faaliyetleri de üstlerine raporladıkları kaydedildi. Kabaş'ın Twitter'dan hesabını geri alan "JeansınBiri" kullanıcı adlı Ahmet Kemal Aydoğdu, FETÖ'nün mahrem imam çıkmıştı. Salih kod adını da kullanan Aydoğdu tutuklanmıştı.
Sabah Gazetesi tutuklanan Sedef Kabaş hakkında FETÖ ilişkisini ortaya koyan bir haber hazırladı. Sabah'ın haberi:
Sedef Kabaş'ın FETÖ'lerden aldığı yardım Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında hazırlanan "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu"nda yer aldı.
Rapora göre, FETÖ Devletin önemli kurumlarına sızmayı hedefleyen yapılanmasına "mahrem hizmet" diye adlandırıyordu. Örgütün "Emniyet Mahrem Yapılanması" ile ilgili operasyonlarda birçok bilgi ve belge ele geçirildi. Elde edilen belge ve dokümanlarda örgütün ideoloji faaliyetleri çerçevesinde dikkat çekici olanlar raporda incele konusu yapıldı.
FETÖ'NÜN RENKLENDİRME TAKTİĞİ
Emniyetin raporuna göre, Devletin operasyonları karşısında beli bükülen örgütün, mensuplarını gizlemek için geliştirdiği strateji de ele geçirilen belgeler arasında çıktı. Legal grupların, oluşumların içine sızma faaliyeti olarak geliştirilen bu stratejiye "renklendirme" denildiği tespit edildi.
Örgütün bu taktiğine göre, FETÖ'cüler farklı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dini cemaatlerin içine sızıp, kendilerini o gruptan gibi göstermeye çalışıyorlardı. Bu çerçevede kendilerini yeri geldiğinde Atatürkçü, Ülkücü, milliyetçi-muhafazakar veya solcu gibi gösterdikleri anlaşıldı.
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