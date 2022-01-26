Öğretmenlik kariyer mesleği oluyor...Bakan Özer detayları anlattı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 milyona yakın öğretmenin merakla beklediği, şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarını SABAH'a anlattı. Özer, "Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş olacak. Öğretmenlerimizin adaylıkları, statüleri, kariyer basamakları, mali ve sosyal hakları ve ilave hakları yeniden düzenleniyor" dedi. Bakan Özer'in ilgili kanuna yönelik SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:

KAT ETTİKLERİ MESAFE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Bu kanun öğretmenlerimizin özlük haklarıyla birlikte onların mesleki gelişimlerini de destekleyerek çok önemli iyileştirmeler sağlıyor. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanmış olacak. Gelişim temelli bir sistem içinde öğretmenlik süreci adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik olarak yapılandırılıyor. Kanunla öğretmenlerimizin mesleklerinde bireysel olarak kat ettikleri mesafe adlandırılmış ve ödüllendirilmiş olacak.

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