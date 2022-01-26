TOGG seri üretimi ne zaman geçecek? Yerli otomobilde tarih verildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan fabrikaların temel atma ve açılış törenlerine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM

Türkiye'yi kritik teknolojileri üretebilen küresel bir üs haline getirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Varank, "Kontrolmatik'in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim." diye konuştu.

Varank, hızlı teknolojik gelişmelerle enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, " Bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisinin tarih olduğunu ifade eden Varank, bunların yerini alacak elektrikli araçların maliyetinin büyük kısmının da pillerden kaynaklandığına işaret etti.

'SEKTÖRE HIZLI BİR GİRİŞ YAPTIK'

Varank, enerji depolama sistemlerinin şarj altyapısı için de kritik bir unsur olduğunu belirterek, "Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye'nin Otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık.

YERLİ OTOMOBİL TOGG SERİ ÜRETİME NE ZAMAN GEÇECEK? BAKAN VARANK TARİH VERDİ

Şu anda projede her şey yolunda ilerliyor. Yıl sonunda, inşallah, ilk araçlar seri üretim bandından inecek ama biz, TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız." dedi.

"İTHALATTA YILLIK 250 MİLYON DOLARLIK DÜŞÜŞ SAĞLAYACAK" Bu sebeple, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden FARASİS ile TOGG arasında bir iş birliğine gidildiğini anımsatan Varank, Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak bataryaların Türkiye'de üretilmesine yönelik yatırım çalışmalarının Gemlik'te tüm hızıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Varank, Ford Otosan'ın da Türkiye'de benzer bir yatırımının söz konusu olduğunu aktararak, anılan firmanın büyük bir pil yatırımıyla ilgili müjdeli haberleri de çok yakın zamanda duyuracaklarını kaydetti. Kontrolmatik Teknoloji'nin yatırımına da değinen Varank, şu değerlendirmede bulundu: "Burada, çok daha büyük bir ekosistemin oluşması ve ulusal kapasitemizin gelişmesi en mühimi. Kontrolmatik Teknoloji'nin bu yatırımı da sektördeki artan depolama ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılama noktasında öne çıkan, yerinde bir adım. KAPAT [X] Gerek teknolojisi gerekse ölçeği bakımından ülkemizin gücüne ve enerjisine çok şey katacağına inanıyorum. 3 etapta tamamlanacak bu proje için toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor. İlk etapta 250 vatandaşımız istihdam edilecek, tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte bu istihdamı 600'e çıkarmış olacaklar. Yine üretim kapasitesi olarak da 250 megavat saatle başlanıp 1000 megavata yükseltilmesi hedefleniyor. Tabii bu üretim, cari açığımızın azaltılması noktasında da hatırı sayılır bir katkı yapacak. Alanındaki ilk özel sektör yatırımı olacak bu tesis, yapacağı üretimle ithalatta yıllık 250 milyon dolarlık bir düşüş sağlayacak." Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız