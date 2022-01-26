TOGG seri üretimi ne zaman geçecek? Yerli otomobilde tarih verildi!
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan güzel haber geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank Türkiye'nin merakla yollara inmesini beklediği TOGG'un seri üretim bandından ineceği tarihi işaret etti. İşte Bakan Varank'ın konuşmasından detaylar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan fabrikaların temel atma ve açılış törenlerine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM
Türkiye'yi kritik teknolojileri üretebilen küresel bir üs haline getirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Varank, "Kontrolmatik'in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim." diye konuştu.
Varank, hızlı teknolojik gelişmelerle enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, " Bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.