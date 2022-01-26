Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.951,17 puandan başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 10:14
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.951,17 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1'le spor ve menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,41'le taş, toprak oldu.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazancıyla 1.945,07 puandan tamamladı.
Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.