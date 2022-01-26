Türkiye'deki çocukların yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor
Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki genç katılımcıların yüzde 60'ı bilgi teknolojileri alanını ilgi çekici bulurken yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 10:45
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim konularını kapsayan küresel Kaspersky anketi, ebeveynlerin ve çocukların BT alanındaki iş fırsatlarına dair tutumunu ortaya koydu.
Ankete göre, Türkiye'deki genç katılımcıların yüzde 60'ı bilgi teknolojileri alanını ilgi çekici buluyor ve yüzde 64'ü gelecekte bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor.
Türkiye'de katılımcıların yüzde 32'si alanda çalışmayı hiç düşünmedi ve sadece yüzde 4'ü bu alanda çalışmak istemiyor.
Bilişim alanındaki stajlar, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgelerinden gelen gençler için cazibesini korurken, verilere göre katılımcıların yüzde 39'u lise döneminde staj yapmakla ilgilendi, ancak bunu başaramadı.
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