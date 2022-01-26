'Üniversitelerde kadro problemi kalıcı olarak çözülmeli'
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yükseköğretim kurumlarında akademik unvanlarını alan, çalışmalarını ve yayınlarını tamamlayan tüm akademisyen ile akademisyen adaylarının objektif kriterlere göre değerlendirilip kadro probleminin kalıcı ve köklü olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.
Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerde akademik personel ve araştırmacıların en büyük sorunlarından birinin kadro problemi olduğuna işaret etti.
Türk Eğitim-Sen'in akademik kadroların tahsisinin eğitim, akademik çalışma ve yayın gibi tarafsız kriterlere bağlanarak sıra ve kıdeme göre yapılmasını yıllardır talep ettiğini vurgulayan Geylan, üniversitelerde kadro problemini daha da karmaşık hale getiren diğer konunun ise "norm kadro" uygulaması olduğunu aktardı.
Bu konuda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu'nda alınan yeni kararları anımsatan Geylan, norm kadro düzenlemesi dolayısıyla yaşanan zorlukları aşmak amacıyla atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.
- "Bütün devlet yükseköğretim kurumlarında bu sınırlama kaldırılmalı"