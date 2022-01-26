Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Işık ihlalinin neden olduğu iddia edilen kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 10:57
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Uğur Çalışkan (35) idaresindeki 16 SFB 64 plakalı otomobil, Güzelyalı ışıklı kavşağında, Yusuf Karademir'in (31) kullandığı 16 UCA 73 plakalı pikapla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli de yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.