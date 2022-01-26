Dolar/TL 13,52 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,52 seviyelerinde işlem görüyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 10:59
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 13,4794'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 13,5150 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 değer kazanarak 15,2670'ten, sterlin/TL yüzde 0,26 yükselişle 18,2500'ten satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde dolar talebinin arttığını söyledi.