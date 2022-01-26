Bartın Üniversitesinde eğitim şampiyonları ödüllendirildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen "Uzaktan Eğitim Kapısı"na geçen ilk yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesinde özverili personel ödüllendirildi.

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, kurum içerisinde sürdürülen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen "Uzaktan Eğitim Kapısı"ndan da yararlanılması için başarılı çalışmalar yürütüyor.

İnsan kaynağının mesleki gelişimine destek olmak amacıyla sürdürülen çalışmalar için düzenli olarak bilgilendirilmeler yapılıp, eğitim süreçlerinin değerlendirilmeleri yapılıyor.

Yoğun ilgi gören eğitimlerle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Eğitim Her Yerde" sloganıyla hayata geçirdiği sistemden yararlanılarak niteliğin artırmasının yanında eğitim harcamalarının da daha etkin kullanılması sağlanıyor.

Özverili personele belgeleri takdim edildi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin 2022'yi "Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı" ilan etmesinin ardından Bartın Üniversitesi de bu sürece katkılar sunmaya devam etmek istiyor.

"Uzaktan Eğitim Kapısı"na geçen ilk yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesinde farkındalığı yüksek ve özverili personel ödüllendiriliyor.

Bu kapsamda 2021 yılında en fazla eğitime katılan Öğr. Gör. Pelin Su Altan, Şef Hüseyin Şahin Gözübüyük ve Enstitü Sekreteri Gülçin Karaoğlu'na Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından başarı belgeleri verildi.

Geride bırakılan yılda Altan 50, Gözübüyük 31, Karaoğlu ise 16 farklı eğitimi yerli ve milli bir yazılım olan "Uzaktan Eğitim Kapısı" üzerinden aldı. "Dijital dönüşüm sürecinde yeni kazanımlar elde ettik" Dijital dönüşüm sürecinde önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Rektör Uzun, "21 yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılabilmesi için tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak bir eğitim ihtiyaç analizi yaptık. Bu süreçte iş akışı, görev tanımı gibi tüm süreçleri inceleyerek yol haritamızı oluşturduk. Hedefimiz değişen dünya ve iş yaşamında etkin ve etkili bir anlayışı oluşturmak, elde ettiğimiz kazanımları sürdürülebilir kılmaktır. Bu düşüncelerle eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik çalışmaların yenilikçi yöntemlerle devam etmesi yönünde kararlılıkları ve destekleri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Doç. Dr. Salim Atay'a teşekkürlerimi sunarken, Üniversitemizin özverili tüm insan kaynağını da tebrik ediyorum" dedi. Eğitim şampiyonlarının ödüllendirildiği törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan ve Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu da yer aldı. Programda, 2021 yılı içerisinde Uzaktan Eğitim Kapısında yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetlerine dair bir sunum yapan Delialioğlu, 2022 hedefleri konusunda bilgiler verdi.