Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru şartları ile değerlendirme kriterleri "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmektedir.
Anılan Yönetmeliğin "Nihai Değerlendirme" başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır." düzenlemesine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında sınava giren adayların ilgili maddede belirtilen oranlara göre toplam değerlendirme puanının 65 altında kalması halinde kişi BAŞARISIZ sayılmaktadır.
Gaziantep Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanlarının değerlendirme sonuçları 25 Ocak 2022 tarihinde ilgili kurumun web sayfasından ilan edilmiştir.
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