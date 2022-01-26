'Çocuklar ve gençler şiddet içerikli yayınlara maruz kalmasın' uyarısı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Canan Tanıdır, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin gerek televizyonda gerekse de dijital formlarda nasıl içeriklere maruz kaldıklarını takip etmemiz gerekiyor. Şiddet içeren programları, videoları ya da bilgisayar oyunlarını tespit ederek çocuklarımızı kısıtlamamız, onların çevresi ile iletişiminin gelişiminde oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, "RTÜK 2020 Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması'"na göre, 18 yaşından küçük çocuğa sahip katılımcıların yüzde 67,7'sinin saat 18.00-21.00 arasında televizyon yayınları izlerken, her 10 katılımcıdan 7'si televizyon yayınlarının çok fazla şiddet içerdiğini düşünüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanıdır, hane içinde yalnızca haber izlenilse bile kimlik gelişimi henüz tamamlanmamış çocuklar ve ergenlerde bu durumun şiddeti normalleştirme eylemine dönüşebileceğini belirtti.

Yapılan birçok bilimsel araştırmada şiddet ortamında büyüyen çocukların, çevresindeki insanlara fiziksel şiddet uyguladığının ortaya çıktığını kaydeden Tanıdır, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin gerek televizyonda gerekse de dijital formlarda nasıl içeriklere maruz kaldıklarını takip etmemiz gerekiyor. Şiddet içeren programları, videoları ya da bilgisayar oyunlarını tespit ederek çocuklarımızı kısıtlamamız, onların çevresi ile iletişiminin gelişiminde oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Çocukların ve gençlerin özellikle sportif, sanatsal ve sosyal aktivitelere katılmalarını sağlamanın önemli olduğunu dile getiren Tanıdır, bu durumun onların hem fiziksel gelişimlerinde hem de ruhsal gelişimlerinde katkı sağlayacağını kaydetti. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız