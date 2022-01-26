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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu sona eriyor

Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvim işliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süresi bugün sona eriyor.

Kaynak : TRT
Eklenme : 26 Ocak 2022 12:44
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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu sona eriyor

Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih yapabilmeleri için KPSS'den 60 ve

üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu şartı karşılayan adaylar en fazla 40 eğitim kurumu için tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan ise okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

Tercih süreci tamamlandıktan sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 31 Ocak'ta yapılacak.

Atama takvimi için Tıklayınız

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