Ekrem İmamoğlu: Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışının ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Araç yığınları var. Gün gün hem biz hem valiliğimiz; açıklamalarımız oldu. Valimiz farklı konularda alınan tedbirleri de söyledi. AVM'leri erken kapattık ve ilan ettik. Çağrılarımız cumadan başladı.

- 865 muhtelif araç yollardan kaldırıldı. Bunların içinde kamyon ve binek araçlar da var. İtfaiye ekipleriyle koordineli çalıştık.

- Vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sunmaya devam ediyoruz.