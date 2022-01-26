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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 12:54
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Ovacık'ta 200, Denizli'de 165, Palandöken'de 142, Kartepe ve Yıldız Dağı'nda 130, Yedi Kuyular'da 129, Ilgaz'da 127, Erciyes'te 125, Hakkari ve Uludağ'da 124, Akdağ'da 103, Keltepe'de 97, Haserek'te 92, Yıldıztepe'de 87, Hazarbaba'da 80, Çambaşı'nda 78, Ergan'da 75, Mersivan, Sarıkamış ve Saklıkent'te 62, Murat Dağı ve Zigana'da 60, Elmadağ'da 55, Salda'da 51, Muş'ta 42, Konaklı'da 33, Yalnızçam'da 31 ve Kop'ta 28 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-16-11
Palandökenky-13-7
Yıldız DağıKY-15-7
HakkariKY-15-7
KartepeKY-9-4
UludağKY-13-9
NemrutKY-11-4
KeltepeKY-21-12
IlgazKY-15-10
ErciyesKY-14-6
OvacıkKY-5-2
SarıkamışKY-13-5
YıldıztepeHKY-13-8
DenizliS-18-12

(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, HKY: Hafif kar yağışlı)

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