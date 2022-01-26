Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'nin 10 ilinde şarj istasyonu kurmak için harekete geçti. 4 elektrikli otomobil modelini Türkiye'ye getirmeyi planlayan Tesla, İstanbul ofisi için de iş ilanı yayınladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 13:00
Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.
Yapılan son güncellemeye göre Tesla Türkiye'de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi.
4 modelin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
ABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla'nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.