Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu

Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.

Yapılan son güncellemeye göre Tesla Türkiye'de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi.

4 modelin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

ABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla'nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

İstanbul ofisi için iş ilanı Tesla ayrıca iş ilanları sayfasında İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı için iş ilanı yayımladığı görüldü. Türkiye'de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebileceği öğrenildi. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız