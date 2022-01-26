Şenol Güneş Beşiktaş'a mı geliyor?

Süper Lig'in 23. haftası geride kalırken, aylar önce Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta yola Önder Karaveli ile devam ediliyor.

Son dönemde siyah-beyazlıların adı Şenol Güneş'le anılıyor. Hatta dün Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı teknik ekibi ile bir araya gelmişti.

Yemekte Güneş'in ekibinde görev yapan yardımcı antrenörler Eren Şafak, Şeref Çiçek ile siyah-beyazlı takımın eski idari menajeri Ali Naibi ve Dusco Tosic de yer almıştı.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NE YAKIN EV ALDI"

Bu görüntünün ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, Şenol Güneş'in Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yakınlarında ev aldığını iddia etti. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız