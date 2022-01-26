İstanbul'da 3 kişinin kardan adamları tekmelemesi kameralara yansıdı

Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki otomobil tamircisinin önüne, kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından iş yeri sahipleri biri küçük iki kardan adam yaptı.

İş yerinin önünden geçen 3 kişinin kardan adamlara tekme attığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri yaptıkları kardan adamlara zarar verilmesine tepki gösterdi.

Görüntülerde, bu kişilerin önce küçük kardan adamı tekmeyle yıkması, sonra da büyük olan kardan adama zarar vermesi, bir kişinin de bu anları cep telefonuna kaydetmesi yer aldı.